Itália registou nas últimas 24 horas mais 3.493 novos casos de coronavírus, menos 293 do que os registados na véspera. No total, 172.434 pessoas testaram positivo em solo italiano desde o início do surto.

Em sentido o contrário, o número de vítimas mortais voltou a subir: mais 575 (um aumento de 50 face ao dia anterior), de um total já de 22.745.

O número de recuperados continuam a aumentar e 2.563 pacientes tiveram alta no último dia, de acordo com as autoridades italianas.