Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 42 óbitos associados à covid-19 e mais 65.578 novos casos de infeção, indica o boletim diário epidemiológico desta quarta-feira, da Direção-Geral da Saúde (DGS). Trata-se de um novo máximo diário de infeções no país.

Pese o recorde de novos casos registados, há também um recorde no número de recuperados: 62.145 pessoas, pelo que o número de casos ativos não sofreu uma subida tão acentuada como noutros dias recentes. São mais 3.391 casos ativos, um total de 515.962.

Por outro lado, o número de internamentos reduziu. São agora 2.313 os internados, menos sete do que na terça-feira. Em unidades de cuidados intensivos estão menos quatro pessoas, um total de 154.

Por regiões, registaram-se 16 óbitos a Norte, 15 em Lisboa e Vale do Tejo, nove no Centro e duas no Alentejo.

Quanto aos novos casos, 28.314 foram no Norte, 18.696 em Lisboa e Vale do Tejo, 11.204 no Centro, 2.828 no Algarve, 2.094 no Alentejo, 1.285 nos Açores e 1.157 na Madeira.

Há ainda mais 26.343 contactos em vigilância, um total de 546.357.

O R(t), de 1,15 a nível nacional e no Continente na terça-feira, teve uma ligeira subida: é agora de 1,17 a nível nacional e 1,18 no Continente.

A incidência também subiu. A nível nacional, passou de 5322,6 casos por 100 mil habitantes para 5728,4 e, no Continente, de 5262,8 casos por 100 mil habitantes para 5683,5.