Mauricio Pochettino testou positivo à covid-19, informou esta sexta-feira o Paris Saint-Germain.

Em nota publicada nas redes sociais, o campeão francês revela que serão os adjuntos do treinador argentino, Jesus Pérez e Miguel D’Agostino, a assumirem o comando da equipa parisiense no jogo deste sábado, com o Angers.

Pochettino falha assim o quarto jogo como treinador do PSG, ele que foi apresentado no início do ano, sucedendo a Thomas Tuchel. A partida com o Angers joga-se a partir das 20h00.