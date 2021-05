O Varzim garantiu este sábado a permanência na II Liga portuguesa de futebol, com a vitória caseira no duelo direto com a UD Oliveirense, por 1-0, na 34.ª e última jornada do campeonato.

Irobiso saltou do banco aos 66 minutos e fez o golo da vitória dos poveiros, ao minuto 75, garantindo os três pontos à equipa comandada por António Barbosa, que terminou a II Liga no 15.º lugar, com 33 pontos.

A UD Oliveirense, com a derrota, não saiu dos 31 pontos e vai jogar a nova Liga 3 em 2021/2022.

À equipa de Oliveira de Azeméis junta-se o Vilafranquense que, com a derrota ante o promovido Vizela (5-2) e fruto do triunfo do Varzim, desce ao terceiro escalão do futebol português. Terminou também com 31 pontos, no 17.º e penúltimo lugar.

Além do Varzim, o FC Porto B, que acabou em 16.º com 32 pontos, também garantiu a permanência, mesmo perdendo com o Benfica B, por 2-1.

O Cova da Piedade, que só precisava de pontuar para se manter, venceu o Casa Pia por 4-0 e acabou no 11.º lugar, com 37 pontos. João Vieira fez um hat-trick e Thabo Cele marcou o outro golo.

Quem também garantiu a permanência foi o Académico de Viseu (14.º com 36 pontos), ao vencer o Sp. Covilhã, por 3-2. Yuri Araújo (2m), Carter (38m) e João Vasco (45+1m) marcaram os golos dos viseenses no Municipal de Aveiro, casa emprestada. Já Felipe Macedo (10m) e Jean Felipe (19m) assinaram os golos dos serranos.