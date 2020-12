O Penafiel venceu em Almada o Cova da Piedade (3-2), na partida que abriu a ronda 12 da II Liga.



Os durienses chegaram ao intervalo na frente do marcador graças a um golo de David Thomaz (31m). No entanto, a formação da casa igualou a contenda no arranque da segunda parte por Pepo (55m).



A vitória acabaria por pender para o conjunto liderado por Pedro Ribeiro nos 15 minutos finais. Wagner devolveu a vantagem ao Penafiel (76m) e Paulo Henrique confirmou o triunfo (85m). O melhor que o Cova da Piedade conseguiu foi reduzir por Thabo Cele, de penálti, nos minutos finais.



Esta vitória permitiu ao Penafiel igualar provisoriamente Feirense e Mafra no terceiro lugar, todos têm 21 pontos. Por sua vez, o Cova da Piedade está na 11.ª posição com 14 pontos somados.