Um dia depois de ter empatado com o Desportivo de Chaves, o Estoril confirma o título de campeãp da II Liga, perante o empate do Vizela no reduto do Cova da Piedade (1-1).

João Oliveira deu vantagem à equipa da casa, logo ao minuto 4, com Cassiano a marcar para a formação visitante, ao minuto 39.

João Amorim viu o segundo cartão amarelo e deixou o Cova da Piedade em inferioridade numérica, ao minuto 79, mas o resultado não sofreu mais alterações.

De referir ainda que Miguel Leal, treinador do Cova da Piedade, foi expulso já após o apito final.

Depois de festejado o regresso à Liga, o Estoril conquista também o título de campeão da II Liga.

Com este resultado o Vizela passa a somar 23 jogos sem perder. A duas jornadas do fim, a equipa de Álvaro Pacheco tem dois pontos de vantagem sobre o Feirense e mais três do que Académica e Arouca (estes últimos com um jogo a menos). O Desp. Chaves tem seis pontos de atraso.