O Benfica arrancou esta sexta-feira os trabalhos de pré-temporada 2021/22 e, além dos jogadores lesionados e dos que estão ao serviço das seleções, o clube informou que, «respeitando as regras e os procedimentos sanitários em vigor decorrentes da pandemia de covid-19, os atletas Helton Leite, Gilberto, Morato e Vinícius, que estiveram de férias no Brasil, encontram-se em isolamento no Benfica Campus e vão cumprir quarentena de 14 dias.»

Mas, aparentemente, nem todos cumpriram a quarentena de acordo com as orientações da DGS. Pelo menos a avaliar por uma publicação na conta de Facebook de um restaurante da Charneca da Caparica, a 24 de junho: «E hoje o nosso grande amigo Vinícius veio fazer uma visita», referia o texto, a acompanhar uma fotografia do jogador no referido espaço. A publicação foi entretanto apagada.