Lucas Veríssimo está a contas com uma lesão muscular na face posterior da coxa direita, ao passo que Rodrigo Pinho, submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo, em junho, está em processo de recuperação. A informação foi detalhada esta sexta-feira, pelo Benfica, que assim deu conta do processo físico de ambos.

Além de Veríssimo e Pinho, Darwin continua, como já se sabia, a recuperar de uma lesão no joelho direito, ao qual fez uma artroscopia. Já André Almeida, com uma lesão de mais longa duração, continua também em processo de reabilitação: no caso, a uma rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito.

Veríssimo, recorde-se, saiu lesionado do jogo da última jornada da época passada, ante o V. Guimarães. Rodrigo Pinho também se lesionou na reta final da época 2020/2021, ao serviço do Marítimo.

Os comandados de Jorge Jesus iniciaram esta manhã a pré-época, com a realização de testes à covid-19 e testes físicos, nos quais estiveram presentes 19 jogadores. Há ainda quatro em isolamento e cinco lesionados: a este último lote, junta-se Diogo Gonçalves, que também recupera de lesão.