Um restaurante anunciou, através de uma publicação nas redes sociais, que Gil Dias já assinou contrato com o Benfica. Isto duas horas antes de o Benfica ter tornado a contratação oficial.



Na publicação na página oficial de Facebook, o estabelecimento divulgou uma fotografia do internacional sub-21 português com a seguinte legenda:



«Gil Dias realizou, hoje, dois sonhos de vida. Assinou contrato de jogador profissional pelo Sport Lisboa e Benfica e almoçou no Rei», pode ler-se.



O Maisfutebol já noticiara que Gil Dias iria ser reforço das águias para os próximos cinco anos.