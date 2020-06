Uma decisão da Justiça Federal obriga o presidente brasileiro Jair Bolsonaro a usar máscara em espaços públicos, vias públicas, transportes públicos e estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços do Distrito Federal. Caso não cumpra, incorre numa multa de dois mil reais (341 euros).

A decisão foi tomada após uma ação popular movida por um advogado. O juiz Renato Borelli diz que «a conduta do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que se tem recusado a usar máscara facial em atos e lugares públicos no Distrito Federal, mostra claro intuito em descumprir as regras impostas pelo Governo do Distrito Federal, que nada tem feito, como dito nas linhas volvidas, para fiscalizar o uso do EPI [equipamento de proteção individual].»

O uso de máscara é obrigatório em áreas públicas do Distrito Federal desde o final de Abril, por decisão do Governo Federal, mas Bolsonaro tem estado em atos públicos sem proteção, assim como alguns elementos do seu Governo. O ministro da Educação já foi mesmo multado por não usar máscara.