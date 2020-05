As creches reabrem no próximo dia 18 de maio e vão ter de cumprir regras de segurança apertadas devido à covid-19, que, segundo a Renascença, implicam manter as crianças afastadas umas das outras e a proibição de partilha de brinquedos.

A Direção-Geral de Saúde (DGS) reconhece que os riscos nunca desaparecem totalmente, mas deixa várias orientações que farão parte do novo quotidiano das instituições.

Entre as várias das medidas a serem aplicadas, está o uso de máscara cirúrgica pelos profissionais, o espaçamento de dois metros entre as crianças, a proibição da partilha de brinquedos e material didático.

O distanciamento entre crianças deve ser mantido nas pausas, espaços de refeição e nas sestas. Os berços, camas ou catres terão de ser sempre utilizados pela mesma criança e com espaçamento mínimo de 2 metros entre si.