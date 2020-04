A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou esta quinta-feira que «a epidemia não está a crescer» em Portugal.

«Todos os dias temos novos casos, mas apesar de altos e baixos, a linha tem uma tendência decrescente. A nossa epidemia está francamente a descer apesar de todos os dias temos novos casos», disse Graça Freitas, que falou depois sobre o aumento do número de novos casos entre os boletins de quarta e quinta-feira.

Segundo a responsável, entre os 540 novos casos deste boletim, há alguns que deveriam constar no da véspera, em que foram contabilizados apenas 183 novos doentes. Em causa estavam dados de infetados na zona Norte (que tinha tido só 13 novos casos) e que não chegaram a tempo de serem incluídos no boletim.

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales alertou para a necessidade da continuação das medidas de proteção individual, mesmo depois do levantamento do estado de emergência.

«Se abril foi um mês importante, maio é determinante. Com o desconfinamento progressivo, temos responsabilidades acrescidas», afirmou o secretário de Estado da Saúde.

Na mesma linha, Graça Freitas lembrou que as máscaras de pouco ou nada servem se as pessoas deixarem de cumprir com as restantes medidas, como a higienização das mãos e apelou a que os portugueses «utilizem as máscaras comunitárias que tiverem sido submetidas as certificações», dizendo que em breve será lançada uma campanha de âmbito nacional relativa ao uso correto das máscaras.

A responsável anunciou também que está a ser preparada uma norma para que as creches possam seguir e aplicar quando reabrirem.

«Estamos a preparar especificamente uma norma para ter com estas crianças pequenas. Temos que minimizar o risco, mas nunca será zero, vamos fazer tudo para controlar, mesmo com crianças tão pequenas», afirmou Graça Freitas.

A responsável disse ainda que Portugal regista um caso de uma criança com uma «situação semelhante» e «quadro clínico parecido» à doença inflamatória grave associada à covid-19 que tem sido reportada noutros países.

«Há uma situação que configura um quadro clínico pelo menos parecido ao que tem sido reportado, o que é absolutamente normal. Trata-se de uma situação semelhante. Não dispomos ainda de uma avaliação completa que permita aferir se se trata de um caso da doença inflamatória grave que afeta crianças», disse Graça Freitas.

Na quarta-feira, a diretora-geral da Saúde disse que até esse dia não tinha sido registado nenhum caso em Portugal, mas agora esclareceu que foi depois confirmar com os serviços e teve conhecimennto desse caso.