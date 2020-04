A FIFA pretende permitir que sejam realizadas cinco substituições por encontro, mais uma em caso de prolongamento.



A medida faz parte de um plano divulgado esta segunda-feira pela entidade que superintende o futebol a nível mundial e que visa fazer face à sobrecarga de jogos a que as equipas estarão sujeitas no regresso às competições, interrompidas devido à pandemia do novo coronavírus, anunciou esta segunda-feira organismo.



Esta alteração à regra inclui-se um plano temporário divulgado pela FIFA e pretende evitar lesões nos jogadores, tendo em conta o ritmo de partidas que terão de realizar, já que as competições ainda em aberto terão de ser concluídas no mais breve espaço de tempo possível e deixa em aberto aos organizadores das competições a opção de permitir que as equipas possam efetuar cinco substituições, em vez de três nos 90 minutos de jogo, e uma sexta em eliminatórias que sejam decididas no prolongamento.



«A preocupação a esse respeito é que a frequência de jogos acima do normal [após um longo período de paragem] possa aumentar o risco de possíveis lesões, devido à sobrecarga nos jogadores», refere o comunicado da FIFA.



Em Inglaterra, por exemplo, o Manchester City tem pela frente um intenso programa nas três competições em que ainda se encontra e arrisca-se a ter de disputar 19 jogos em pouco mais de dois meses.



Caso idêntico acontece com a Juventus em Itália, com a equipa onde alinha o português Cristiano Ronaldo a poder ter que disputar em idêntico período de tempo, cerca de 20 jogos, 12 para concluir a Série A italiana, até seis na Liga dos Campeões e ainda mais duas partidas da Taça de Itália.

A proposta terá ainda de ser validada pelo International Board (IFAB), entidade responsável pela alteração às regras do futebol, o que deverá acontecer com caráter excepcional, e prevê que as cinco substituições sejam efetuadas no máximo das três paragens no jogo autorizadas para fazer as alterações.



Neste plano a FIFA sugere mesmo manter a regra das cinco substituições na próxima temporada, que deverá começar mais tarde e ser condensada em menos tempo. Esta alteração no número de substituições, a ser aprovada pelo International Board, irá aplicar-se igualmente a todos os jogos das seleções nacionais até dezembro de 2021.