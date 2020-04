O Grande Prémio de França de Fórmula 1, agendado para 28 de junho, foi cancelado, anunciaram os promotores da corrida esta segunda-feira.

Uma decisão que surge depois de o Governo francês ter proibido a realização de eventos públicos pelo menos até meados de julho, devido à pandemia de covid-19.

«Depois das declarações do presidente francês [Emmanuel Macron] a proibir os grandes eventos pelo menos até meados de julho, manter as fronteiras fechadas até nova ordem, o GP de França torna pública a impossibilidade de manter a prova no dia 28 de junho», lê-se, em comunicado.

Refira-se que esta é já a terceira corrida do circuito mundial de F1 a ser cancelada, depois do GP do Mónaco e do GP da Austrália. Outras sete corridas foram adiadas, pelo que o início do campeonato está agora previsto para o dia 5 de julho, com o GP da Áustria.

De resto, Silverstone informou também esta manhã que se o GP de Inglaterra vier a acontecer, será disputado à porta fechada.

«Estou extremamente decepcionado por informar que não podemos realizar o Grande Prémio de Inglaterra deste ano diante dos fãs de Silverstone. Adiámos esta decisão difícil durante o maior tempo possível, mas é claro que, dadas as condições atuais no país e as medidas do Governo, a corrida não vai acontecer em condições normais», disse Stuart Pringle, o diretor de Silverstone.

[Artigo atualizado]