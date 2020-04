Já com nove corridas adiadas, devido à pandemia de covid-19, o calendário da Fórmula 1 de 2020 continua uma incógnita.

Esta quarta-feira, o diretor da Ferrari, Mattia Binotto, mostrou-se disposto a aceitar várias mudanças para conseguir levar o campeonato a avante.

«Sabemos que para haver um campeonato é preciso realizarem-se pelo menos oito corridas, mas todos estão a tentar mais do que isso. Acho que o que é importante é sermos flexíveis. Tenho a certeza que o Chase Carey [CEO da Fórmula 1] e as equipas serão capazes de organizar o melhor campeonato que pudermos», começou por dizer, citado pelo The Guardian.

«Do nosso lado, estamos prontos para o que for necessário, seja nos fins de semana de corridas curtas, seja corridas duplas. É importante sermos flexíveis e garantir que podemos ter boas corridas para os fãs», acrescentou o líder da equipa italiana.

Binotto revelou ainda que há uma hipótese de a atual temporada se estender até 2021: «Estamos preparados para isso, e caso a escolha seja essa, vamos apoiá-la. Não tenho a certeza se isso vai acontecer, mas acho que é importante apoiarmos e garantir que faremos o que for necessário.»