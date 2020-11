Há mais 77 concelhos na lista dos municípios abrangidos pelo Estado de Emergência devido à covid-19, revelou António Costa, esta quinta-feira.

No total, são agora 191, já que sete autarquias vão deixar de figurar nesta lista a partir 00h00 desta noite, a saber: Moimenta da Beira, Tabuaço, São João da Pesqueira, Mesão Frio, Pinhel, Tondela e Batalha.

O primeiro-ministro reconheceu que o país está «numa situação mais crítica do que na primeira fase da pandemia» e ordenou que os estabelecimentos comerciais fechem às 13h00 no fim de semana. Quer isto dizer que os ditos estabelecimentos vão estar encerrados entre as 13h00 de sábado e as 08h00 de domingo, e entre as 13h00 de domingo e as 08h00 de segunda-feira.

As exceções são farmácias, clínicas e consultórios, estabelecimentos de venda de bens alimentares até 200m2 e bombas de gasolina.

De resto, António Costa anunciou um apoio à restauração que se traduz numa «compensação de 20 por cento da perda de receita nos próximos dois fins de semana, face às médicas dos últimos 44 fins de semana, que será verificado através do e-fatura».

A lista dos 77 concelhos que passam a estar abrangidos pelo Estado de Emergência:

Abrantes

Águeda

Albergaria-a-Velha

Albufeira

Alcanena

Aljustrel

Almeida

Almeirim

Alvaiázere

Anadia

Ansião

Arcos de Valdevez

Arganil

Arronches

Boticas

Campo Maior

Cantanhede

Carrazeda de Ansiães

Castro Daire

Celorico da Beira

Coimbra

Condeixa-a-Nova

Coruche

Crato

Cuba

Elvas

Estarreja

Évora

Faro

Ferreira do Alentejo

Figueira de Castelo Rodrigo

Freixo de Espada à Cinta

Grândola

Ílhavo

Lagos

Lamego

Mangualde

Manteigas

Mealhada

Mêda

Mira

Miranda do Corvo

Miranda do Douro

Mirandela

Monforte

Montalegre

Montemor-o-Velho

Mora

Murtosa

Nelas

Oliveira do Bairro

Ourém

Pampilhosa da Serra

Penalva do Castelo

Penamacor

Penela

Ponte de Sor

Portalegre

Portimão

Proença-a-Nova

Reguengos de Monsaraz

Resende

Salvaterra de Magos

São Pedro do Sul

Sátão

Seia

Sousel

Tábua

Tavira

Torre de Moncorvo

Vagos

Vieira do Minho

Vila do Bispo

Vila Nova de Foz Côa

Vila Nova de Paiva

Vila Real de Santo António

Viseu