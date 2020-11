O número de vítimas por covid-19 em Portugal passou de 3.103 para 3.181 e o número de casos confirmados evoluiu de 192.172 para 198.011, de acordo com os dados do boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira.

Os novos números traduzem-se em mais 78 óbitos e mais 5.839 casos de infeção nas últimas 24 horas. É o segundo dia com mais mortes, segundo as estatísticas da DGS.

O número de internados atingiu um novo máximo, de 2.794 (+9), mas há menos oito em cuidados intensivos, agora 383.

Em relação aos dados dos últimos dois dias, o Norte registou uma subida significativa no número de casos. São mais 3.567, o que representa 61 por cento das novas infeções registadas. Na região de Lisboa e Vale do Tejo há mais 1.345 casos, no Centro 749, no Algarve mais 77, no Alentejo mais 56, na Madeira mais 29 e nos Açores mais 16.

Dos 78 óbitos, 45 foram a Norte, 25 em Lisboa e Vale do Tejo, seis no Centro e dois na região do Alentejo.

Por género, houve mais 39 óbitos de homens (1.629 no total da pandemia) e 39 de mulheres (1.552).

Registam-se mais 3.336 recuperados (113.689) pelo que o número de casos ativos também subiu (+2.425), sendo agora de 81.141.

Em vigilância, até às 11 horas desta quinta-feira, estavam 89.675 pessoas, mais 568 do que na quarta-feira.