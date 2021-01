A ameaça das novas variantes do coronavírus, que são mais contagiantes, levou os especialistas a manifestar publicamente a necessidade de reforçar as medidas de proteção, sobretudo no caso das máscaras de pano, que podem não proteger eficazmente contra a variante inglesa.

Nesse sentido, países como a Alemanha, a Áustria e a França já proibiram o uso de máscaras de pano na rua.

Na Alemanha e na Áustria, por exemplo, em substituição das máscaras de pano passou a ser obrigatório o uso de máscaras de nível médico nos locais de trabalho, nos transportes públicos, nas lojas e noutras situações que impliquem grande proximidade com outras pessoas.

Segundo os especialistas internacionais, o ideal é usar máscaras com a certificação FFP, que significa Filtering Face Piece: esta máscara tem o objetivo de proteger o utilizador da inalação de gotas, mas também de partículas no ar, que podem conter agentes infeciosos.

Até agora, em Portugal, ainda não existe qualquer indicação oficial da DGS para o uso de máscaras FFP2.

O Ministério da Saúde já questionou a DGS sobre a necessidade de revisão das medidas de prevenção contra a covid-19, mas a DGS explica que ainda «está a analisar as atuais recomendações relativas às medidas de prevenção e controlo de infeção à luz da última evidência».

Entretanto, especialistas ouvidos pelo jornal norte-americano The New York Times sublinham a importância da qualidade das máscaras usadas. Segundo eles, as melhores máscaras são as que têm três camadas: duas de tecido e um filtro intercalado.

Já Tiago Alfaro, da Sociedade Portuguesa de Pneumonologia, é favorável à proibição das máscaras comunitárias, as chamadas máscaras de pano. «Neste momento particularmente complexo, teremos de optar por aquilo que nos dá mais proteção», afirma.