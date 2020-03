A concentração de várias pessoas na marginal da Póvoa de Varzim, em pleno estado de emergência nacional, indignou uma enfermeira, que partilhou a sua revolta nas redes sociais.

«Quando se diz que podem sair de casa para dar uma voltinha e manter a sanidade mental minha gente, é para irem passear o cão, ir levar o lixo, e aproveitar e dar uma volta maior ao bairro e tal, se virem que não há muita gente na rua... E, ainda assim, pelo tempo mais limitado possível.... Não é para isto que se viu hoje!», escreveu Suse Antunes num texto publicado na rede social Facebook em que salientou os sacrifícios que faz quem está na linha da frente para lidar com esta pandemia: «Acabei de chegar a casa, após mais um turno, no qual só consultei o telemóvel para ver se o meu marido me tinha dito alguma coisa. A minha novidade de hoje é que a minha filha de 15 meses já anda! E eu perdi esse momento, nem tão pouco sei quando os vou voltar a ver...»

A enfermeira publicou ainda duas fotografias em que se vê ela própria, com várias marcas da utilização diária da máscara protetora, além de um homem intubado.

O decreto do estado de emergência em Portugal entrou em vigor este domingo (22 de março), e as autoridades continuam a apelar para que as pessoas se mantenham em casa e evitem ao máximo sair à rua, cumprindo as recomendações do Governo e da Direção-Geral da Saúde. As medidas visam a contenção da pandemia Covid-19, que em Portugal já matou 23 pessoas e infetou mais de duas mil.