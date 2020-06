Numa altura em que Espanha já regista dias sem mortes devido à covid-19, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas foi questionada sobre quando poderemos esperar o mesmo em Portugal, que já chegou a ter um dia com apenas uma vítima.

«Em relação a Espanha, começámos a atividade epidémica mais tarde e estes óbitos refletem infeções que já aconteceram há bastantes dias. Portanto, o que estamos a ver agora é um abrandamento que reflete infeções de dias passados», começou por explicar Graça Freitas, avisando, contudo: «Vamos esperar alguns dias para ver como a situação de Lisboa e Vale do Tejo se reflete na mortalidade.»

«Apesar de a maior parte dos casos serem de pessoas jovens e saudáveis, temos alguns casos de lares da região com casos e estas pessoas mais idosas podem originar óbitos», disse a responsável, apontando que «estamos a ter poucos óbitos neste momento».

Graça Freitas foi ainda questionada sobre se é prudente a abertura de centros comerciais na região de Lisboa e Vale do Tejo, que continua a ter nesta altura a grande maioria dos novos casos de infeção por covid-19 no país.

A diretora-geral da Saúde apontou que «os centros comerciais já abriram em outros locais do país e não tivemos nota de ajuntamentos anormais e comportamento não cívico das pessoas», dizendo que «nada faz esperar que esta abertura em Lisboa não se verifique de forma ordeira».

«O espaço comercial tem regras que têm de ser cumpridas e funcionários que podem ajudar os clientes a cumprirem essas regras», frisou a responsável, que disse ainda: «Não se perspetiva que o comportamento da população de Lisboa seja diferente. Pelo contrário, espera-se que tenha mais cuidado porque sabe que a atividade do vírus em Lisboa é ligeiramente superior à do resto do país.»