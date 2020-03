O vice-presidente do Benfica, Fernando Tavares, congratulou a decisão do Comité Olímpico Internacional [COI] de adiar os Jogos Olímpicos de Tóquio2020.

«O Benfica congratula a decisão tomada pelo COI. Creio que peca por tardia, era uma inevitabilidade, porque não havia condições para os Jogos serem realizados. Havia a pressão de muitos países que já se estavam a recusar a ir a Tóquio, e muitos comités olímpicos locais tinham feito exposições ao Comité Olímpico Internacional», começou por dizer.

«Trata-se de uma solução natural, tendo em consideração o contexto em que vivemos, a impossibilidade de muitos dos atletas pelo mundo fora não conseguirem fazer o seu treino e o facto de muitas das provas terem sido adiadas, impossibilitando o apuramento aos atletas que ainda não estavam qualificados», acrescentou o responsável.

Fernando Tavares garantiu também que esta decisão agradou aos atletas do Benfica.

«Os atletas congratulam esta decisão, principalmente aqueles que estavam receosos com a sua participação nos Jogos porque ainda não tinham obtido classificação. O que vai acontecer agora é um período de paragem e segurança, e tudo recomeçará do ponto de vista da qualificação para os Jogos a partir do próximo mês de janeiro, fevereiro», afirmou.

Quanto ao planeamento dos treinos na quarentena, o vice-presidente dos encarnados disse estarem em curso «estratégias diferenciadas» para os atletas manterem a forma.

«Um dos desafios que se coloca do ponto de vista dos atletas olímpicos e do futebol feminino, que também é da minha responsabilidade, é o combate ao isolamento. Temos procurado desenvolver, com as equipas técnicas e staff do Benfica, estratégias diferenciadas através de videochamadas e de vídeos que os atletas fazem sobre o trabalho diário. Há que ter um cuidado muito grande para que os atletas não percam o seu equilíbrio emocional e possam manter as suas capacidades físicas», finalizou.

Imagem de capa: Sport Lisboa e Benfica.