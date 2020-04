As medidas de isolamento impostas devido à pandemia de covid-19 têm obrigado as pessoas a inventarem várias formas de continuarem com alguns hábitos sociais e todos os dias têm chegado várias histórias disso mesmo.

Um casal em Espanha deu o nó em plena... varanda. A surpresa foi preparado por amigos, que vivem na mesma rua, e contou com a presença da proteção civil e do autarca de Arnedo, em La Rioja.

Os vizinhos assistiram à cerimónia, mas apesar do autarca ter celebrado o ato, este não tem efeitos legais, como pode ler no site da TVI24.