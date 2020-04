O West Ham, clube inglês que disputa a Premier League, anunciou esta sexta-feira uma série de medidas para combater as consequências financeiras provocadas pela pandemia de covid-19.

Em comunicado no site oficial, os hammers justificam-se com a necessidade de «garantir que o clube possa continuar a apoiar o staff, os adeptos e a comunidade local durante este período difícil».

Assim, o plantel principal do emblema londrino vai reduzir uma percentagem dos salários (não foi revelado o valor exato), ao passo que David Moyes, o treinador, assim como o vice-presidente e o diretor financeiro vão abdicar de 30 por cento do vencimento.

Mas há mais: os donos do West Ham, David Sullivan e David Gold, vão ainda injetar 30 milhões de libras (cerca de 34 milhões de euros) para «ajudar a garantir a estabilidade» do clube.

Informam os hammers que estas medidas vão permitir manter todos os empregos e continuar a pagar os salários dos funcionários a 100 por cento. «Também nos ajudará a continuar a apoiar os mais vulneráveis da nossa comunidade», pode ler-se ainda na nota.

Refira-se que o West Ham conta nos seus quadros com os portugueses Gonçalo Cardoso e Xande Silva.

