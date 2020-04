A UEFA estabeleceu 3 de agosto como a data-limite para a conclusão dos campeonatos europeus interrompidos pela pandemia de Covid-19, de acordo com a Liga holandesa de Futebol.



«Assim, todas as competições na Europa devem ser concluídas até dia 3 de agosto. Isso significa que as competições teriam de retomar na segunda quinzena de junho. Para nós, o interesse da saúde nacional continua a ser a prioridade, incluindo o dos jogadores, treinadores, adeptos e árbitros. O futebol só será retomado caso seja seguro. A saúde é fundamental sempre, mas principalmente agora», pode ler-se no comunicado.



Segundo a Eredivisie, o organismo que tutela o futebol europeu pretende que todas as competições terminem praticamente ao mesmo tempo de forma a que o calendário da época 2020/21 fica alinhado.



Os holandeses apontam ainda o regresso das competições daquele país para a segunda quinzena de junho. No entanto, a Liga holandesa realça que a saúde nacional continuará a ser a principal preocupação e que as competições só serão retomadas «caso seja seguro jogar futebol».



O comunicado termina com a nota de que todos os recintos desportivos em solo holandês vão continuar encerrados até 28 de abril.



Na mesma reunião ficou decidido o adiamento dos play-offs de acesso ao Euro 2020.



