O presidente da FIFA garantiu esta terça-feira que o organismo vai discutir com as partes interessadas do futebol profissional as alterações necessárias ao Regulamento de Transferências para proteger os contratos dos jogadores e dos clubes.

«A FIFA consultará as partes interessadas do futebol profissional para poder anunciar em breve as alterações necessárias ou dispensas temporárias do Regulamento de Transferências de Jogadores para proteger os contratos dos jogadores e dos clubes», pode ler-se na nota emitida por Gianni Infantino.

Recorde-se que o Euro 2020 e a Copa América foram adiados esta terça-feira para dar tempo aos campeonatos nacionais de terminarem normalmente quando o futebol voltar à normalidade. Nesse sentido, a FIFA quer salvaguardar a questão dos contratos dos jogadores e das transferências dos clubes, cujas alterações se começam a verificar normalmente a partir do dia 1 de julho de cada ano.

Além disso, e na mesma nota em que sugeriu o adiamento do Mundial de Clubes, Infantino também informou que vai propor a doação de dez milhões de euros à Organização Mundial de Saúde, assim como a criação de um fundo para ajudar os clubes mais afetados pela Covid-19, o novo coronavírus.