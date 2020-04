Face à pandemia mundial da Covid-19, os adeptos do Defensa y Justicia estão isentos do pagamento de quotas no mês de abril, informou o clube argentino.



Em comunicado, o emblema de Buenos Aires explica a medida com o facto de a população estar a ser afetada economicamente pelo isolamento social devido ao novo coronavírus. No entanto, apenas os adeptos com a quotas pagas até março podem beneficiar desta isenção.

No último balanço feito pelas autoridades argentinas havia 1,353 infetados com Covid-19 no país, sendo que 42 já morreram.