Depois de ter quebrado o confinamento com uma festa com prostitutas e de não cumprir as regras de distanciamento, Kyle Walker disse que está a ser «perseguido» e que a sua família está «destroçada».



O internacional inglês recorreu ao Twitter para queixar-se de que está a ser constantemente perseguido e que a situação está a afetar a família, sobretudo os filhos pequenos.



«É triste, mas sinto que a minha vida está a ser examinada sem qualquer contexto. Entendo se as pessoas estão chateadas ou com raiva de mim, mas era importante que as pessoas entendessem melhor a minha vida», escreveu.

O jogador do Manchester City admitiu que visitou na quarta-feira a sua cidade natal, Sheffield, e que abraçou a irmã depois de lhe dar um cartão de aniversário e um presente, e que, de seguida, viajou para a casa dos pais para ir buscar algumas refeições caseiras.



Os «citizens» abriram um inquérito disciplinar ao lateral após o seu pedido de desculpas. Walker assumiu que a condição de futebolista profissional implica «a responsabilidade de ser um modelo a seguir», por isso pediu desculpas à família, amigos, clube, adeptos e público em geral por os «dececionar».