Kyle Walker enfrenta um processo interno do Manchester City depois de ter quebrado as regras de confinamento devido à Covid-19 numa festa com protistutas.

O clube reagiu à notícia avançada por um tablóide inglês e diz que o jogador pediu desculpas. Ainda assim, Walker não se livra de um processo interno.

«O Manchester City tem conhecimento de uma história num tablóide sobre a vida privada de Kyle Walker em relação à quebra do confinamento a isolamento social do Reino Unido», afirmam os citizens em comunicado citado pela BBC.

«Os futebolistas são modelos sociais globais e o nosso staff e jogadores têm trabalhado para apoiar os esforços incríveis do Sistema Nacional de Saúde e outros funcionários-chave no combate aos efeitos da Covid-19 de qualquer modo que possam», continuou o clube.

«As ações de Kyle foram diretamente contra esses esforços, ficámos desapontados por ouvir tais alegações, registámos a rápida declaração e pedido de desculpas de Kyle Walker e vamos conduzir um processo disciplinar interno nos próximos dias», referiu o ManCity.