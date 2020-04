Romelu Lukaku revelou que 23 dos 25 jogadores do Inter de Milão apresentaram sintomas de Covid-19 após uma semana de férias.



«Tivemos uma semana de férias em dezembro. Quando voltámos, juro que 23 dos nossos 25 jogadores estavam doentes. Não estou a brincar», contou o belga em conversa com a apresentadora de televisão e mulher de Mertens, Kat Kerkhofs, no Instagram.



O internacional belga acrescentou que Milan Škriniar teve de ser substituído durante o embate frente ao Cagliari por motivos de doença.



«Jogámos em casa contra o Cagliari do Nainggolan e aos 25 minutos um dos nossos defesas teve de sair. Não conseguia continuar e quase desmaiou», referiu.



O avançado disse ainda que «todos tinham tosse e febre» e que se sentiu «mais quente que o normal» no aquecimento.



«Não tinha febre há anos. Depois do jogo, tinha um jantar com um patrocinador agendado, mas agradeci-lhe e fui diretamente para a cama. Nunca fomos testados para Covid-19, portanto, nunca saberemos. Fiz uma doação de cem mil euros a um hospital de Milão. Quanto mais velho fico, mais percebo que tenho formas de ajudar as pessoas. Itália recebeu-me muito bem e é bom ajudar os italianos», explicou.



Romelu Lukaku confessou ter medo de ser infetado, sobretudo por causa da mãe.



«A minha mãe é diabética. Ela é a minha melhor amiga, ligo-lhe a cada quatro horas para saber se precisa de alguma coisa. Tenho saudades do meu filho também. O plano era trazer a minha mãe e o meu filho para a Itália durante a pandemia. Tenho dois apartamentos aqui, mas obviamente esta não é a altura certa para o fazer», concluiu.



Lembre-se que oficialmente nenhum jogador do Inter de Milão testou positivo para o novo coronavírus.