O Inter de José Mourinho venceu a Liga dos Campeões há dez anos. A caminho da glória europeia, a equipa de Milão afastou o Barcelona – detentor do troféu – nas meias-finais, marcando encontro com o Bayern Munique no jogo decisivo.

Em parceria com a Dugout, o Maisfutebol recorda o primeiro jogo das meias-finais da competição, em que o Inter venceu o Barcelona de Guardiola por 3-1. Pedro Rodríguez ainda colocou os catalães em vantagem, mas Wesley Sneidjer, Maicon e Diego Milito apresentaram a candidatura italiana ao troféu. O jogo realizou-se a 20 de abril de 2010.

Na segunda mão, o Barça venceu apenas por 1-0 e o Inter seguiu em frente. Na final, a equipa de José Mourinho bateu o Bayern Munique por 2-0.