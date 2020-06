O diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias, Fernando Simón, admitiu esta terça-feira a possibilidade de jogos com público durante a próxima fase de desconfinamento em Espanha, dependendo da evolução da pandemia de Covid-19.



«Discutimos algumas procurações e alguns aspetos chave, como a presença ou não de público nas bancadas. Não se pode dar uma resposta concreta, mas o ministério comprometeu-se a realizar uma avaliação dos riscos. Caso na fase 3, segundo a situação epidemiológica, se possa avançar, avançaremos», disse após um encontro por vídeoconferência com o presidente do Conselho Superior dos Desporto, Irene Lozano, do ministro da Saúde, Salvador Illa, com os futebolistas Piqué, Carvajal, Illarramendi e Koke.

O diretor salientou que é importante perceber se todas as equipas podem receber adeptos e que o regresso às bancadas só pode acontecer quando todas as regiões tenham condições para o fazer.

«Vamos avaliar os riscos e depende da evolução da pandemia e de como as comunidades autonomias estão na fase 3», acrescentou ainda, admitindo a possibilidade de se considerar a presença de adeptos nos estádios.



Lembre-se que a Liga espanhola vai ser retomada dia 11 junho com o dérbi da Andaluzia entre Betis e Sevilha.