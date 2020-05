O FC Porto apresentou esta sexta-feira três alternativas para compensar os sócios detentores de lugar anual que não poderão assistir ao vivo aos restantes jogos dos azuis e brancos no Estádio do Dragão esta época para o campeonato (Marítimo, Boavista, Belenenses, Sporting e Moreirense).

Numa nota publicada no site oficial, o FC Porto informa que os sócios poderão optar pelo crédito na conta corrente e utilizá-lo em produtos ou serviços do clube, seja em entradas no museu, aquisição de bilhetes, compras na loja ou pagamento de quotas.

Outra das opões passa pelo reembolso do valor a que têm direito, sendo que esses pedidos podem ser feitos entre 1 de setembro e 30 de novembro de 2020, uma janela temporal mais reduzida do que a da primeira alternativa (1 de junho a 30 de novembro de 2020).

Por último, é conferida aos associados a possibilidade de abdicarem do valor a que têm direito. «Poderão optar por ceder o valor do crédito ao FC Porto e, desta forma, contribuir, ajudando a manter a competitividade e compromisso das nossas equipas», lê-se na mesma nota. Quem optar por esta solução deve entrar em contacto com os serviços do clube a partir de 1 de junho.