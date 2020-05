O defesa central venezuelano, Nahuel Ferraresi, de 21 anos, que está na equipa B do FC Porto por empréstimo do Manchester City, falou num direto do Instagram para a Argentina e assumiu que a continuidade na equipa portuguesa é uma possibilidade.

«Termino o período de empréstimo, vamos ver o que acontece. O FC Porto pode exercer a opção de compra, mas também pode haver uma proposta de outra equipa. Com a questão da pandemia, complicou-se tudo, começou por dizer.

Mais à frente, contudo, o jogador que fez 23 jogos na equipa B assumiu que decorrem negociações para poder continuar a jogar pelos dragões.

«Há probabilidade de poder ficar, mas ainda estamos todos à espera para ver o que acontece. Estão em conversações. O FC Porto é um grande clube e a cidade também é incrível», diz, ele que acredita ter agrado à equipa técnica.

«Pude jogar 23 jogos e senti-me muito bem. Fiz um bom trabalho e a equipa técnica ficou contente. Vamos ver se tenho oportunidade de ficar na equipa principal, ou não. Vamos ver o que é melhor», nota.

Ferraresi foi questionado sobre como era treinar perto de grandes centrais como Kompany na altura em que estava nos citizens, assumiu que era muito enriquecedor, sublinhando ter a mesma oportunidade no FC Porto.

«Deixa-me muito feliz, partilhar treinos com o Pepe, que ele me dê uma palavra, que me ensine. Essas coisas fazem valer a pena todos os sacrifícios», diz.

Também a chegada de Peseiro à seleção da Venezuela foi abordada, com o central a revelar que o português lhe comunicou contar com ele

«Quando ele veio falar com os jogadores que estão em Portugal, disse-nos que nos tem em conta e que se continuarmos a trabalhar, teremos uma grande seleção», revelou o jogador que já conta três internacionalizações pela seleção vinotinto.