A seleção feminina não tem qualquer caso positivo de covid-19. Segundo fonte da FPF, o grupo fez ontem os segundos testes no estágio e não houve qualquer sinal de infeção entre as atletas.

A seleção viaja neste momento para Chipre, tendo embarcado às 15 horas num voo charter, onde vai defrontar a seleção local em jogo de qualificação para o Campeonato da Europa de 2021. O grupo aterra em Larnaca às 20 horas (22h, hora local).

O treino de adaptação ao estádio realiza-se na quinta-feira, às 17 horas (19h locais).

Portugal defronta Chipre na sexta-feira, pelas 17 horas (19 locais), no terceiro jogo da equipa das quinas de qualificação para o Europeu. A Seleção Nacional está no 3.º lugar do Grupo E, com 4 pontos, mas menos dois jogos do que a líder Finlândia, que tem 10.