Fernando Santos, selecionador de Portugal, em declarações à RTP, depois da vitória sobre a Suécia (3-0), no Estádio de Alvalade, em jogo do Grupo 3 da Liga das Nações:

[Sobre o jogo]

- O resultado foi ótimo, 3-0, é excelente. A nível da exibição tivemos coisas boas e outras não tão boas. Tivemos vinte minutos muito bons, boa reação à perda, bem defensivamente e bem ofensivamente, com muitas oportunidades, muita dinâmica. Depois, a partir daí, tivemos algumas dificuldades, devido ao jogo da Suécia, com bolas longas, quatro homens da frente. A Suécia criou-nos alguns problemas, mas voltámos a pegar no jogo, a controlar, a sair bem em contra-ataque. Portugal foi melhor, mas a Suécia teve ali um período em que conseguiu controlar. Na segunda parte fomos um pouco abaixo, mas é normal, três jogos em pouco dias. A Suécia também sentiu problemas. De qualquer forma controlámos, a Suécia podia ter feito um golo, mas nós também podíamos ter feito mais dois ou três. Não foi um jogo top, top, top, mas foi um bom jogo.

[Seleção sem Ronaldo?]

- Não vamos voltar a essa conversa. Já disse que a seleção com o Ronaldo é sempre melhor. Esta equipa portuguesa vai continuar a jogar sempre da mesma forma para alcançar os objetivos que queremos.

[Qualificação será entre Portugal e França?]

- Vai ficar limitado a dois, vai ser muito disputado. O próximo jogo pode ser decisivo, mas se ganharem os dois, o jogo com a França vai ser decisivo.

[Como vai gerir os próximos meses com a pandemia?]

- Primeiro vou gerir como os outros, com cuidados. Sou daquelas pessoas que respeita as normas todas, mas, infelizmente problemas vamos ter sempre, o vírus anda aí, não podemos fazer nada contra ele. Tenho dúvidas que o contagio de Ronaldo foi na seleção. Os jogadores estiveram sempre confinados, tiraram a máscara para a fotografia num jantar ao ar livre. Nos dois primeiros casos [Anthony Lopes e José Fonte], não tenho duvidas, o vírus veio de fora.