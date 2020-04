António Ramalho Eanes, antigo Presidente da República, defende que, num caso extremo em que não haja ventiladores para todos, os mais velhos devem ceder o equipamento que pode salvar vidas aos mais novos, «ao homem que tem mulher e filhos».

Nós, os velhos, vamos ser os primeiros a dar o exemplo. Não saímos de casa, recorremos sistematicamente aos cuidados que nos são indicados e mais, quando chegarmos ao hospital, se for necessário, oferecemos o nosso ventilador ao homem que tem mulher e filhos».

Uma mensagem dura do primeiro Presidente da República depois do 25 de abril, transmitida no decorrer de uma entrevista à RTP, que está a ser amplamente partilhada nas redes sociais.

