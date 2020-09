Enquanto anunciava as medidas a implementara partir desta terça-feira, quando o país entra em situação de contingência devido à pandemia de Covid-19, o primeiro-ministro, António Costa, confirmou que continuará a não haver público nos estádios e justificou a decisão.



«Há uma questão que tem sido repetidamente colocada, em particular aos jogos de futebol da primeira Liga. Portanto, queria aqui dizer que a decisão que temos neste momento é não permitir que exista público nos recintos desportivos de forma a evitar riscos de contaminação», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Muitas vezes perguntam: 'Mas por que razão é possível as pessoas irem ao cinema ou irem a concertos ou ao teatro e há restrições em relação aos recintos desportivos?' Todos que já fomos a recintos desportivos, sabemos que o nosso próprio comportamento no cinema é muito diferente do que temos num estádio de futebol. O nosso comportamento no teatro ou num espetáculo musical é muito diferente do que temos quando estamos a assistir a um espetáculo desportivo. Isso impõem, em Portugal e como tem acontecido na generalidade dos países, restrições para a existência de público nos estádios de futebol e em outros recintos desportivos», acrescentou.