A vacina contra a covid-19 que está a ser desenvolvida pela Pfizer e pela bioNTech tem 90 por cento de eficácia, anunciou a farmacêutica multinacional com sede em Nova Iorque.

«Hoje é um grande dia para a ciência e para a humanidade. Os primeiros resultados da fase 3 de ensaios clínicos da nossa vacina contra a covid-19 fornecem a prova inicial de que tem a capacidade de prevenir a covid-19», referiu Albert Bourla, CEO da Pfizer, citado pelo Guardian.

«Estamos a chegar a um ponto crítico do nosso programa de desenvolvimento da vacina numa altura em que o mundo mais precisa, com as infeções atingirem novos recordes, os hospitais no limite da capacidade e as economias a lutarem para reabrir», disse ainda.

A vacina a Pfizer e da bioNTech está na terceira e última fase dos ensaios clínicos, cujos resultados devem ser conhecidos até ao final de novembro. Depois disso, deverá ser submetida para aprovação junto dos reguladores, havendo a possibilidade de estar acessível a profissionais de saúde ainda antes de 2021. Segundo a Pfizer, há condições para o fornecimento de 50 milhões de doses da vacina até ao final do ano e de cerca de 1,3 mil milhões antes de 2022.

Em declarações aos jornalistas nesta segunda-feira, a diretora-geral da Saúde garantiu que a vacina da Pfizer é uma das que Portugal pretende adquirir. «Portugal está nos mecanismos de aquisição», referu Graça Freitas.