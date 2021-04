Portugal regista mais seis mortes e 159 casos covid-19, de acordo com o relatório da Direção-Geral da Saúde.

No total, Portugal soma 823.494 casos confirmados desde o início da pandemia, dos quais 16.885 resultaram em óbitos.

O boletim diário da DGS indica mais 321 pessoas recuperadas da doença – 780.643 no total –, pelo que o número de casos ativos voltou a descer: são agora 25.966, menos 168 do que na véspera.

O índice de transmissibilidade (Rt) subiu para 0,98 no total do território, tendo subido para 1 em Portugal Continental. O país está agora a sair da zona verde do «semáforo» na matriz de risco elaborada pelo Governo para o desconfinamento.

Há mais 19 doentes internados, de um total de 536, mas o número de internados em unidades de cuidados intensivos voltou a descer, para 112, menos cinco do que na véspera.

Os seis óbitos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo (dois), no Norte (dois) e no Centro (dois).

As vítimas mortais deste relatório são:

60-69 anos: uma mulher

70-79 anos: dois homens

Mais de 80 anos: três homens