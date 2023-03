O futebolista português Cristiano Ronaldo, que logo após o apito final não escondeu a frustração com a derrota do Al Nassr, reagiu também esta quinta-feira com uma mensagem nas redes sociais, falando em desapontamento.

«Desapontado com o resultado, mas continuamos focados na nossa época e nos próximos jogos. Obrigado, adeptos do Al Nassr, pelo vosso apoio. Sabemos que podemos contar convosco», lê-se, na mensagem nas redes sociais do português.

O Al Nassr foi derrotado pelo Al-Ittihad por 1-0 e perdeu também a liderança do campeonato para a equipa comandada pelo português Nuno Espírito Santo, que tem agora 47 pontos, para 46 do Al Nassr.