Uma notícia com origem em Espanha e que teve ampla divulgação em Portugal, e um pouco por toda a Europa, dava conta do facto de Cristiano Ronaldo ter provocado enorme perdas bolsistas na gigante Coca-Cola com o gesto na conferência de imprensa antes do jogo com a Hungria.

Recorde-se que o capitão da Seleção Nacional não gostou de ver duas garrafas da marca americana em cima da mesa, afastou-as da imagem e disse às pessoas para beberem água.

Ora segundo as notícias, este gesto de Ronaldo teria provocado uma queda 1,6 por cento no valor das ações da marca, o que corresponde a uma desvalorização de quatro mil milhões de dólares.

O Maisfutebol foi ver, com ajuda de Filipe Garcia, analista da IMF, a evolução do valor das ações da Coca Cola ao longo do dia de ontem e percebeu que é completamente errado associar o gesto de Ronaldo à queda das ações. Até porque a desvalorização de que se fala já vinha muito de trás.

Antes de mais é necessário perceber que o gesto de Cristiano Ronaldo foi às 14.43 horas. A bolsa de Nova Iorque, onde a Coca-Cola está cotada, abriu pouco antes, às 14.30 horas de Portugal. Nessa altura, aliás, já abriu em queda, com um valor bastante inferior ao de fecho na sexta-feira.

As ações fecharam na sexta-feira a valer 56,1 dólares, abriram a valer cerca de 55,7 dólares na terça-feira e poucos minutos depois já valiam 55,4 dólares.

Como se pode ver no gráfico que se segue, às 14.45 horas de Portugal já estavam a valer apenas cerca de 55,3 dólares.

Gráfico Refinitiv

Nos minutos ao gesto de Ronaldo, aliás, a variação é praticamente inexpressiva, havendo uma manutenção do título basicamente em linha com os valores do momento do gesto do português.

A grande queda tinha sido antes, no início da sessão, antes de Ronaldo entrar na sala de imprensa, sendo que, para além disso, a partir das 19.30 horas de Lisboa, as ações até têm uma ligeira recuperação.

Gráfico Refinitiv

Ora por isso é incorreto associar o gesto de Cristiano Ronaldo na conferência de imprensa à queda bolsista da Coca-Cola, mesmo que não muito expressiva, durante o dia de ontem.

«Não obstante isso, há que admitir que o gesto teve repercussão mediática fora da esfera ibérica junto da comunidade financeira. Daí retirar ilações sobre a comportamento da cotação bolsista da empresa, sobretudo no dia de ontem, é impossível», completa Filipe Garcia.