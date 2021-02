Georgina Rodriguez voltou a utilizar as redes sociais para partilhar imagens na neve, no que parecem ser os Alpes italianos, local preferido da família de Ronaldo para uma fuga ao dia a dia. A espanhola mostrou-se desta vez a fazer esqui e a divertir-se ao lado de Cristianinho e sem o internacional português por perto, ao contrário do que aconteceu há umas semanas.

Ora as imagens voltaram a criar polémica. Georgina identificou-as como sendo em Turim, mas há varios comentários a referir que em Turim não há montanhas cheias de neve assim, enquanto outros seguidores questionam a responsabilidade de Georgina de respeitar o confinamento que vigora em Itália e que impede os italianos de viajar de uma região para outra.

Recorde-se que já quando viajou com Cristiano Ronaldo para Courmayeur, na altura para celebrar o aniversário dela, a escapadinha foi muito criticada pela imprensa, precisamente devido à necessidade das pessoas respeitarem as regras de isolamento, como medida de controlo da pandemia. Na altura foi dito que Ronaldo não escaparia a uma multa.

Indiferente a isso, Georgina Rodriguez mostrou-se muito divertida nestas novas imagens na neve, com uma roupa que deu nas vistas e sobretudo com um pormenor que não passou despercebido a ninguém: apesar de estar a fazer esqui, que teoricamente é um desporto, a espanhola não largou a mala de uma marca exclusiva que vale cerca de sete mil euros.