Trevor Sinclair, antigo jogador do Manchester City, referiu em entrevista ao Talk Sport que «o Manchester City livrou-se de boa ao não contratar Cristiano Ronaldo».

O antigo jogador inglês foi, aliás, muito duro com o internacional português.

«Basta ver como alguns jogadores estão longe da melhor forma no Manchester United, jovens jogadores, como Sancho ou Rashford. Eles estão realmente longe de fazer boas exibições e é claro que podemos culpar Ronaldo por isso. Ele tem que saber qual é a função dele. É um jogador de futebol e foi contratado por um clube de futebol. Ele tem de ficar calado porque às vezes essa é a melhor coisa a fazer. Está a causar muitos problemas ao clube.»

Trevor Sinclair diz, de resto, que o próprio facto de Ronaldo ter preferido o Manchester United ao Manchester City não foi inocente. Mesmo sabendo que provavelmente ganharia mais títulos no City, o português teria de aceitar ser a segunda figura do clube, atrás de Guardiola, e por isso preferiu o United, de acordo com o antigo jogador.

«Acho que foi uma daquelas contratações que parecia boa, mas está longe de ser boa. Para mim, uma das razões pelas quais ele não preferiu o Manchester City, e certamente não se trata de ganhar troféus, porque ele teria ganhado muitos títulos lá, mas sim porque não queria ser o segundo violino em relação a Pep Guardiola. Sabendo-se que podia ir para o Manchester United e sentir que podia intimidar Ole Solksjaer», referiu.

«Ele só quer fazer o que ele quer por ele e não o que é melhor para o clube.»