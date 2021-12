Cristiano Ronaldo regressou da pausa de Natal com os pés desequilibrados, o que provavelmente poderá justificar que tenha feito dois remates na atmosfera que já correm mundo. No primeiro, o português tentou finalizar de pé esquerdo, mas o remate saiu furado. No segundo, tentou aliviar a bola, voltou a furar e ainda acertou num adversário, tendo visto cartão amarelo.