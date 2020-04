Cristiano Ronaldo passou a Páscoa de 2020 na moradia que arrendou no Caniçal, na Madeira, com a companheira Georgina Rodríguez e os quatro filhos. No domingo, o jogador português da Juventus mostrou como foi o almoço pascal, em família.

Horas mais tarde, foi a vez de Georgina Rodríguez partilhar vários vídeos de momentos carinhosos com Mateo e Eva.

A caminho dos três anos (nasceram em junho de 2017), os gémeos demonstram enorme carinho por Georgina, a quem tratam como mãe, chegando a disputar a atenção da namorada de Cristiano Ronaldo.

Ora veja: