Cristiano Ronaldo, que falhou o mais recente compromisso do Al Nassr devido a lesão, levou Georgina Rodríguez e os filhos ao «cinema mais luxuoso do mundo», localizado em Riade, na Arábia Saudita: The Renaissance Theatre.

O jogador português e a companheira partilharam nas redes sociais imagens do momento de lazer, que contemplou ainda algumas compras no centro comercial Via Riyadh, onde o cinema está localizado.

The Renaissance Theatre, como é possível perceber no vídeo, destaca-se pelo luxo proporcionado aos seus clientes: sofás, almofadas, privacidade garantida e sistemas de som e imagem da mais elevada qualidade.

Ora veja: