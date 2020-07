Cristiano Ronaldo apresenta números incríveis em 2020, está a um golo do melhor marcador da Serie A de Itália (Ciro Immobile da Lazio) e não perde a esperança de apanhar Robert Lewandowski na corrida pela Bota de Ouro: o português acumulou 28 golos no campeonato e tem menos seis que o polaco do Bayern Munique, que já terminou a época.

A Juventus ainda tem seis jornadas por disputar no campeonato local. Como tal, Ronaldo teria de marcar um golo por jogo para igualar Lewandowski (34 golos) ou subir a fasquia para se isolar na frente, já que o avançado do Bayern levaria vantagem no número de jogos (disputou apenas 31, enquanto Ronaldo já vai com 28).

Cristiano Ronaldo não vence a Bota de Ouro desde 2015, então ao serviço do Real Madrid.

Pelo meio está Ciro Immobile, naturalmente, que contabiliza 29 golos e tem igualmente seis jogos por disputar. A principal ameaça ao trono da Bota de Ouro vem precisamente de Itália, onde o campeonato está mais atrasado.

Timo Werner (28 golos) e Erlin Haaland (28) já terminaram a competição, tal como o israelita Shon Weissman, a grande surpresa no top-10. O avançado de 24 anos fez 30 golos no campeonato austríaco, ao serviço do Wolfsberger, mas garantiu menos pontos (o coeficiente da Áustria é de apenas 1,5) que os concorrentes diretos.

Romelu Lukaku (20 golos) ainda tem sete jogos pela frente, enquanto o trio formado por Jamie Vardy, Lionel Messi – vencedor das três últimas edições da Bota de Ouro - e Pierre Aubameyang tem apenas três encontros por disputar nos respetivos campeonatos.

Confira o top-10 da corrida à Bota de Ouro europeia na GALERIA ASSOCIADA.