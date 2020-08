Cristiano Ronaldo foi eleito pelos adeptos o melhor jogador da Juventus na temporada 2019/2020, informou o emblema bianconero esta segunda-feira.

Os 37 golos em 46 jogos do internacional português com a camisola do emblema de Turim valeram-lhe esta distinção, alcançada ao longo da temporada.

Refira-se que esta foi a segunda temporada de Ronaldo na Juventus, na qual conquistou a Serie A.