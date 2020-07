Em mais uma noite no escritório, Cristiano Ronaldo bisou no triunfo frente à Lazio e deixou a Juventus mais perto do nono título consecutivo na Serie A.

Além de praticamente ter colocado o campeonato no bolso, o internacional português viveu uma noite de recordes para mais tarde recordar.

Segundo a OptaPaolo, Ronaldo chegou aos 50 golos na Serie A – com o bis tem 51 – e tornou-se no primeiro jogador da história a atingir essa marca nas Ligas italiana, espanhola e inglesa.

Além disso, o avançado luso é agora o atleta mais rápido a chegar aos 50 golos no campeonato italiano desde a temporada 1994/1995 – precisou de apenas 61 jogos para o fazer.

Por fim, Cristiano Ronaldo é o terceiro jogador da Juventus a apontar pelo menos 30 golos na Serie A, depois de Felice Borel (31 em 1933/34) e Joh Hansen (30 em 1951/52).

Refira-se que apesar de todos estes recordes, Ronaldo partilha a liderança da lista de melhores marcadores em Itália com Ciro Immobile, ambos com 30 golos. Em relação à Bota de Ouro, o português está a quatro tentos do líder, Robert Lewandowski – tem quatro jogos para ultrapassar o jogador do Bayern Munique.