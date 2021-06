Cristiano Ronaldo foi eleito Jogador Europeu do Século XXI numa votação online realizada pela BBC.

O capitão da seleção portuguesa teve 56% dos votos e levou a melhor sobre Andrés Iniesta na última votação, com o espanhol a receber 44%.

🥁 Drum roll please 🥁



You voted, we counted. Your favourite player of 21st Century in our European Championship of players is...



🏆 Cristiano Ronaldo! 🏆



He's beaten Andres Iniesta to the #myeurofavourite title with 56% of the vote! #bbceuro2020